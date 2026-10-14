«Рад за Ромарио! У него должно всё получиться». Разин — об игре Канцерова в НХЛ

Андрей Разин высказался о выступлении нападающего Романа Канцерова за «Чикаго Блэкхоукс». Лучший снайпер прошлого сезона КХЛ в мае покинул «Металлург» и подписал контракт новичка с «Чикаго».

– Андрей Владимирович, как оцените старт Романа Канцерова в НХЛ? Он уже забросил три шайбы и стал лучшим снайпером «Чикаго».

– Очень рад за Ромарио! У него должно всё получиться. Плохая лошадь начинает с галопа… Рома и в КХЛ зашёл «на паузе». Долго не мог забить, из‑за этого сильно переживал. Потом его прорвало, и он психологически поднялся. Сейчас в НХЛ получилась такая же ситуация.

– Вы в «Металлурге» перевели Рому с края на позицию центрального нападающего. Почему решили использовать его именно в этой роли?

– Я Канцерова хотел ещё в первый год в центр поставить, но он травму плеча получил. Тогда пришлось Юрова центральным делать! А когда Данька уехал, эта идея опять стала актуальна.

– Канцеров довольно быстро начал осваивать английский язык. Насколько это важно для его адаптации в НХЛ?

– Английский язык он сразу начал учить. Я ему в пример Саню Хаванова привёл, который в «Сент‑Луисе» играл. Тот очень хорошо английский язык знал, – цитирует Разина «Матч ТВ».