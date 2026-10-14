«Тяжёлая игра, ребята бились». Жамнов высказался о победе «Спартака» над «Амуром»

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов прокомментировал победу в выездном матче с «Амуром» (2:1). Эта победа стала для красно-белых третьей кряду.

«Тяжёлая игра была, знали, что соперник довольно-таки здорово играет дома последние игры, готовились очень серьёзно. Ребята молодцы, все бились, все старались. Радует, что правильно сыграли третий период, выполнили игровое задание, в итоге выиграли. Пользуясь случаем, хотел бы поблагодарить болельщиков, которые нас сегодня поддерживали, очень тёплая поддержка была», — цитирует Жамнова пресс-служба клуба.

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