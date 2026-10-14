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Тренер «Амура» о поражении от «Спартака»: не повезло, игра должна была перейти в овертайм

Тренер «Амура» о поражении от «Спартака»: не повезло, игра должна была перейти в овертайм
Комментарии

Главный тренер «Амура» Александр Андриевский прокомментировал поражение в домашнем матче со «Спартаком» (1:2).

Фонбет Чемпионат КХЛ
14 октября 2026, среда. 12:00 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
1 : 2
Спартак
Москва
1:0 Абрамов (Шварёв) – 01:44 (5x5)     1:1 Беляев (Вишневский, Гутик) – 18:18 (5x4)     1:2 Ярош (Комтуа, Пивчулин) – 54:58 (5x5)    

«Хорошая игра, выплеснули много эмоций, было много борьбы. Моменты были как у одних ворот, так и у других. Нашей команде не повезло, игра должна была перейти в овертайм. Будем делать выводы.

Разбили связку Пилипенко –Абрамов? Ищем лучшие сочетания. Голы даются нам тяжело: моменты не можем реализовать, ищем сочетания, которые принесут нам больше пользы в атаке. Думаю, мы на правильном пути.