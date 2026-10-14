Тренер «Амура» о поражении от «Спартака»: не повезло, игра должна была перейти в овертайм

Главный тренер «Амура» Александр Андриевский прокомментировал поражение в домашнем матче со «Спартаком» (1:2).

«Хорошая игра, выплеснули много эмоций, было много борьбы. Моменты были как у одних ворот, так и у других. Нашей команде не повезло, игра должна была перейти в овертайм. Будем делать выводы.

Разбили связку Пилипенко –Абрамов? Ищем лучшие сочетания. Голы даются нам тяжело: моменты не можем реализовать, ищем сочетания, которые принесут нам больше пользы в атаке. Думаю, мы на правильном пути.