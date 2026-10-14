Воробьёв: в «Чикаго», может, промахнулись, когда решили сразу поставить Канцерова в центр

Бывший главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьёв заявил, что российскому нападающему «Чикаго Блэкхоукс» Роману Канцерову легче играть на фланге.

«При мне он дебютировал в КХЛ, но был ещё маленьким, чуть тяжелее ветра, его сдувало среди мужиков. В «Чикаго», может, немного промахнулись, когда решили сразу поставить его в центр, хотя, как правило, в первый год молодых игроков, даже центральных нападающих, часто ставят на край, потому что играть в центре — это другая зона ответственности.

Планировалось, как я думаю, что Роман сыграет с Патриком Кейном. Его поставили в центр, и ему сложно было исполнять эту роль. Роман может сыграть центрального, но вдолгую, на мой взгляд, ему легче играть с краю.

Когда он обретёт уверенность с фланга, тогда его можно ставить в центр. Джонатан Тэйвз брал под опеку Кейна, потом Кейн взял под опеку сначала Артемия Панарина, потом Канцерова. Это очень важный момент, и дай бог, чтобы Роман также продолжал, он забивает хорошие голы», — цитирует Воробьёва ТАСС.