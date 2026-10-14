Кравчук — о «Филадельфии»: бросается в глаза игра в обороне, очень много провалов

Двукратный олимпийский чемпион Игорь Кравчук оценил плохой старт «Филадельфии Флайерз» в новом сезоне НХЛ. «Лётчики» потерпели восемь поражений подряд.

— В чём причины провала?

— В первую очередь бросается в глаза игра в обороне. Очень много провалов – в выборе позиции, в работе клюшкой. Команда вроде бы бьётся, это относится и к Матвею Мичкову, однако вся эта энергия не воплощается в результат. Понятно, что впереди ещё 76 матчей, но тревожный звонок для «Филадельфии» уже прозвучал.

— Почему?

— В НХЛ очень жёсткая конкуренция в первую очередь в борьбе за путёвки в плей-офф, половина лиги останется за пределами кубковой зоны из 16 команд. Конкурс высочайший, поэтому команде Мичкова время уже поджимает, — цитирует Кравчука Russia-Hockey.