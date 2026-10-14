Величкин: не думаю, что Овечкину стоит возвращаться в КХЛ

Бывший вице-президент магнитогорского «Металлурга» Геннадий Величкин заявил, что не видит смысла в возвращении российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в КХЛ после завершения карьеры в НХЛ.

«Человек уже не безграничен по физическим возможностям, возраст берёт своё. Приехать, чтобы потом показать, что он совсем уже не тот Саша, — думаю, это было бы лишним. А вот подписать контракт на один матч, сыграть одну игру и попрощаться с болельщиками — это было бы, наверное, правильно. А заканчивать в НХЛ, а потом возвращаться в КХЛ, вроде как доиграть, — мне такой вариант не нравится. Я не думаю, что так стоит делать», — приводит слова Величкина «Советский спорт».