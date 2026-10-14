15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Величкин: не думаю, что Овечкину стоит возвращаться в КХЛ

Величкин: не думаю, что Овечкину стоит возвращаться в КХЛ
Комментарии

Бывший вице-президент магнитогорского «Металлурга» Геннадий Величкин заявил, что не видит смысла в возвращении российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в КХЛ после завершения карьеры в НХЛ.

«Человек уже не безграничен по физическим возможностям, возраст берёт своё. Приехать, чтобы потом показать, что он совсем уже не тот Саша, — думаю, это было бы лишним. А вот подписать контракт на один матч, сыграть одну игру и попрощаться с болельщиками — это было бы, наверное, правильно. А заканчивать в НХЛ, а потом возвращаться в КХЛ, вроде как доиграть, — мне такой вариант не нравится. Я не думаю, что так стоит делать», — приводит слова Величкина «Советский спорт».

Материалы по теме
«Особенное для меня место». Овечкин — о последнем в карьере матче на площадке «Каролины»