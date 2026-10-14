Болельщики «Каролины» устроили овацию Александру Овечкину

Болельщики «Каролины Харрикейнз» устроили стоячую овацию российскому нападающему и капитану «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину во время матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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Овечкин проводит последний сезон НХЛ, и этот матч с «Каролиной» стал для него последним на домашнем стадионе «ураганов».

Встреча завершилась с результатом 4:2 в пользу «Каролины». В составе хозяев по одной шайбе забросили Эрик Робинсон и Марк Янковски, а российский форвард Андрей Свечников отметился дублем и результативной передачей. В составе гостей голы записали на свой счёт Бун Дженнер и Джастин Холл.