Дементьев: в четырёхматчевой серии поражений СКА нет ничего удивительного

Агент Алексей Дементьев оценил четырёхматчевую серию поражений петербургского СКА в регулярном чемпионате КХЛ.

«В общем-то ничего удивительного нет, потому что последние сезоны все команды играют волнами: сериями побед и сериями поражений. Посмотрите на «Северсталь», которая великолепно провела матч, выиграв 2:0 у СКА, а до этого в начале чемпионата кувыркалась и не могла поразить ворота, хотя имела все шансы для того, чтобы это произошло. То же самое на текущий момент происходит и со СКА. К сожалению, они не могут реализовать свои моменты, и даже если вы смотрели игру «Северстали», то могли видеть, что в первом периоде было огромное количество атак на ворота «Северстали», но просто шайба по каким-то причинам не шла в створ: то она рикошетила, то слетала, то срывалась с крюка не туда, то просто игроки промахивались.

Поэтому на текущий момент паниковать не нужно, а надо просто работать, трудиться и нацеливать все свои силы на то, чтобы добиваться результата», — цитирует Дементьева «Сила спорта».