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Гавриков: Куику нетрудно будет возобновить карьеру после травмы Шестёркина

Гавриков: Куику нетрудно будет возобновить карьеру после травмы Шестёркина
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Защитник «Нью-Йорк Рейнджерс» Владислав Гавриков допустил возвращение голкипера Джонатана Куика в команду в связи с травмой российского вратаря Игоря Шестёркина.

«Я думаю, для него как для профессионала не будет никакой проблемы набрать форму. Он занимался сейчас с нами подготовкой вратарей. Наверное, тренерский штаб рассмотрит все варианты, насколько это будет актуально в нынешних реалиях. Это всё будет зависеть от того, что у нас будет с вратарями, насколько будут влиять травмы», — приводит слова Гаврикова ТАСС.

Напомним, Шестёркин выбыл до конца сезона, получив травму нижней части тела в матче с «Вашингтон Кэпиталз» (1:3).

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