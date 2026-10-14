Валерий Белов: скорее всего, главный тренер у «Металлурга» поменяется

Бывший главный тренер «Ак Барса» Валерий Белов оценил игру «Металлурга» в последних трёх матчах после того, как магнитогорский клуб отстранил Андрея Разина.

«Скажу так: история пока знает не так много успешных клубов, которые в конфликте игроков и тренеров занимали сторону игроков. Сложно говорить о каком-то преображении, нужно посмотреть в динамике. Более того, на момент отстранения Разина никуда не денется и его штаб, а вот что будет дальше — большой вопрос. То же можно сказать и про игроков. Сейчас понятно одно: скорее всего, главный тренер у «Металлурга» поменяется. А вот кто он будет — это вопрос. Если «Металлург» продолжит выигрывать, не исключаю, что Владимир Воробьёв может остаться работать главным тренером!

Если не брать последний матч в Нижнем Новгороде, то по первым двум играм с «Адмиралом» и «Салаватом» тяжело делать какие-то фундаментальные выводы: «Адмирал» был блеклой копией самого себя, а «Салават» вышел на заключительную игру в гостевой серии абсолютно не готовым, за что и получил сразу несколько быстрых шайб, определивших исход матча. Но надо отдать должное и игрокам «Магнитки»: они действительно поймали кураж и забивали, как говорится, на любой вкус. Другое дело, что в обороне уфимцы сыграли очень слабо и, пропустив три быстрые шайбы, так и не смогли перестроиться», — цитирует Белова «Сила спорта».