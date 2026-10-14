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«Дальше будет легче, в том числе за счёт огромного опыта». Кравчук — об Овечкине

«Дальше будет легче, в том числе за счёт огромного опыта». Кравчук — об Овечкине
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Двукратный олимпийский чемпион Игорь Кравчук высказался о начале нового сезона НХЛ для российского форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

— Что скажете об Александре Овечкине, который открыл лицевой счёт лишь в пятом матче «Вашингтона»?
— Вот здесь вопроса времени как раз нет. «Вашингтон» в этом сезоне должен уверенно проходить в плей-офф, команда летом основательно усилилась. В принципе старт это и показал.

Что касается Овечкина, то все последние сезоны он постепенно набирает форму и выходит на проектную мощность ближе к зиме.

Понятно, что Александру не просто. Лига становится всё моложе и быстрее, он уже старше некоторых соперников в два раза. Но очень важно, что Овечкин уже открыл лицевой счёт, причём голом в равных составах. Дальше будет легче, в том числе за счёт огромного опыта, — цитирует Кравчука Russia-Hockey.

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