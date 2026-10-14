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Алексей Кудашов высказался о поражении «Автомобилиста» от «Барыса»

Алексей Кудашов высказался о поражении «Автомобилиста» от «Барыса»
Комментарии

Главный тренер «Автомобилиста» Алексей Кудашов высказался о гостевом поражении от «Барыса» (1:4).

Фонбет Чемпионат КХЛ
14 октября 2026, среда. 17:30 МСК
Барыс
Астана
Окончен
4 : 1
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 Приски (Маккошен, Асетов) – 10:13 (5x5)     1:1 Каштанов (Денежкин, Клэг) – 27:22 (5x5)     2:1 Масси (Шестаков, Кайыржан) – 38:42 (5x5)     3:1 Кайыржан (Приски, Бэйли) – 49:30 (5x4)     4:1 Омирбеков (Пилон) – 54:32 (5x5)    

— Я думаю, вы согласитесь, что была равная игра. «Барыс» лучше воспользовался своими моментами.

— Первый матч для Лоренса Зинаддина. Как его оцените?
— По-моему, нормально сыграл. Тяжело в плане того, что это первая игра, во-вторых, в гостях, при полных трибунах. Поэтому молодец.

— Кажется, два или три гола были забиты с рикошетов, один из них — от конька Воробьёва. Есть ли какая-то доля невезения?
— Может быть. Я же не случайно сказал, что «Барыс» лучше воспользовался моментами. Что зн