Алексей Кудашов высказался о поражении «Автомобилиста» от «Барыса»

Главный тренер «Автомобилиста» Алексей Кудашов высказался о гостевом поражении от «Барыса» (1:4).

— Я думаю, вы согласитесь, что была равная игра. «Барыс» лучше воспользовался своими моментами.

— Первый матч для Лоренса Зинаддина. Как его оцените?

— По-моему, нормально сыграл. Тяжело в плане того, что это первая игра, во-вторых, в гостях, при полных трибунах. Поэтому молодец.

— Кажется, два или три гола были забиты с рикошетов, один из них — от конька Воробьёва. Есть ли какая-то доля невезения?

— Может быть. Я же не случайно сказал, что «Барыс» лучше воспользовался моментами. Что зн