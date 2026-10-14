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Черкас: 100% тандем Разина и «Металлурга» после отстранения будет завершён

Черкас: 100% тандем Разина и «Металлурга» после отстранения будет завершён
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Бывший главный тренер СКА Сергей Черкас высказался о возможном уходе Андрея Разина с поста главного тренера «Металлурга». Ранее магнитогорский клуб отстранил Разина от работы. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Владимир Воробьёв.

«100% тандем Разина и «Металлурга» после случившегося будет завершён. Разин – человек амбициозный. Но лично для меня во всей этой ситуации Разин прав», — приводит слова Черкаса Vprognoze.

После 17 матчей «Металлург» занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции с 27 очками. Напомним, после отстранения Разина клуб одержал четыре победы подряд.

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