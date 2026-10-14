Леонид Тамбиев назвал причину поражения московского «Динамо» в дерби с ЦСКА

Главный тренер московского «Динамо» Леонид Тамбиев высказался о поражении во встрече с ЦСКА (0:1).

– Игра шла до гола, до ошибки, очень много единоборств, как мы и думали. Это четырёхминутное удаление, да и вообще в целом удаления – это наша проблема, с которой мы боремся. Но пока не можем достучаться. В таких матчах нельзя удаляться. Надо терпеть. А так, в принципе, старались, боролись, выполняли, сделали много хороших вещей, но этот момент решил.

– После одного из домашних матчей вы сказали, что демократия в команде закончилась. Можете рассказать, каким образом вы боретесь с удалениями?

– Это внутренняя кухня. Мы об