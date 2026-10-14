15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Главный тренер московского «Динамо» — о будущем Уила: я слухи не комментирую

Главный тренер московского «Динамо» — о будущем Уила: я слухи не комментирую
Комментарии

Главный тренер московского «Динамо» Леонид Тамбиев высказался о возможном будущем нападающего Джордана Уила, который в текущем сезоне набрал 6 (1+5) очков после 11 матчей.

– Показалось, что игра не задалась с самого начала, потому что создали очень небольшое число опасных моментов. Можно ли назвать эту игру худшей со старта сезона?
– А вообще против ЦСКА много кто создаёт много моментов?

– Бывает.
– Не знаю. Я мало видел игр, чтобы против ЦСКА создали много моментов.

– Как вы можете прокомментировать слухи вокруг Джордана Уила?
– Я слухи не комментирую, – передаёт слова Тамбиева корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Материалы по теме
Леонид Тамбиев назвал причину поражения московского «Динамо» в дерби с ЦСКА