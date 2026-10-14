Главный тренер московского «Динамо» — о будущем Уила: я слухи не комментирую

Главный тренер московского «Динамо» Леонид Тамбиев высказался о возможном будущем нападающего Джордана Уила, который в текущем сезоне набрал 6 (1+5) очков после 11 матчей.

– Показалось, что игра не задалась с самого начала, потому что создали очень небольшое число опасных моментов. Можно ли назвать эту игру худшей со старта сезона?

– А вообще против ЦСКА много кто создаёт много моментов?

– Бывает.

– Не знаю. Я мало видел игр, чтобы против ЦСКА создали много моментов.

– Как вы можете прокомментировать слухи вокруг Джордана Уила?

– Я слухи не комментирую, – передаёт слова Тамбиева корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.