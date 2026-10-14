«Не заморачиваемся, как это выглядит». Никитин — о спаде результативности у ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин высказался о минимальной победе над московским «Динамо» (1:0).

— Хорошая для нас игра получилась. Два периода не могли забить, для ребят важно было при преимуществе владения шайбой не потерять фокус.

— Можно ли сказать, что после двух предыдущих дерби вы сделали акцент на обороне? Сегодня совокупно насчитали один голевой момент у «Динамо».

— Да нет, мы не фокусировались на обороне, всегда тренируем двусторонний хоккей. Просто уже третья игра за неделю, ребята понимали примерно, что будет происходить, нужно было детали разобрать. Ду