«Надеюсь, сыграет в следующей встрече». Никитин — о Райли Савчуке

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал скорый дебют новичка команды форварда Райли Савчука.

— Известно ли, когда к команде присоединится Райли Савчук?

— Он тренируется, единственное — есть какие-то моменты… Я, честно говоря, так не вникал, [нужно] разрешение получить, чтобы он играл за нас. Надеюсь, что к следующей встрече.

— Что он должен добавить?

— Мы искали замену Денису Зернову — центрального, который играет и в атаке, и в обороне, делает хорошие пасы, есть характер. В принципе, Райли всеми этими качествами обладает. Здесь вопрос, как он адаптируется к хоккею нашему, сколько времени это займёт. Авансы давать смысла нет, игра покажет, — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Тамара Харинская.