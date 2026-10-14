«Смысл на этом зацикливаться?» Никитин — об 11-матчевой победной серии ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин высказался о победной серии армейского клуба, которая к текущему моменту составляет 11 матчей.

— Стараетесь не замечать той победной серии, которая сейчас идёт — 11 матчей подряд?

— Да нет, победы ценим, тем более если они заслуженные. На этом и фокусируем внимание ребят: победа хороша тогда, когда она заслуженная. Вот тогда это следствие чего-то, а не просто подфартило. Потому что парни пашут, отдают себя игре. Но в то же время мы не зацикливаемся на этом. Смысл на этом зацикливаться? Готовимся дальше, — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Тамара Харинская.