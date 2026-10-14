Владимир Воробьёв оценил победную встречу «Металлурга» с минским «Динамо»

Исполняющий обязанности главного тренера «Металлурга» Владимир Воробьёв оценил победу в гостевом матче с минским «Динамо» (3:1).

«Мы очень много играли в меньшинстве, предупреждали ребят, что у минского «Динамо» лучшая реализация большинства в сезоне. Ребята, которые оборонялись, и игра в меньшинстве определили исход матча. В перерыве мы изменили звенья: к Михайлису и Силантьеву поставили Ткачёва, они и забили гол. Другие звенья старались сыграть понадёжнее, а это звено добавило в атаке», — приводит слова Воробьёва сайт КХЛ.

Напомним, в следующей игре «Металлург» 18 октября примет на своём льду «Автомобилист».