Владимир Воробьёв оценил победную встречу «Металлурга» с минским «Динамо»
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Исполняющий обязанности главного тренера «Металлурга» Владимир Воробьёв оценил победу в гостевом матче с минским «Динамо» (3:1).
Фонбет Чемпионат КХЛ
14 октября 2026, среда. 19:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
1 : 3
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Гарднер (Пышкайло, Салыго) – 02:03 (5x5) 1:1 Фёдоров (Нечаев, Минулин) – 27:48 (5x5) 1:2 Ткачёв (Орехов, Михайлис) – 54:34 (5x5) 1:3 Исхаков (Ткачёв) – 59:46 (en)
«Мы очень много играли в меньшинстве, предупреждали ребят, что у минского «Динамо» лучшая реализация большинства в сезоне. Ребята, которые оборонялись, и игра в меньшинстве определили исход матча. В перерыве мы изменили звенья: к Михайлису и Силантьеву поставили Ткачёва, они и забили гол. Другие звенья старались сыграть понадёжнее, а это звено добавило в атаке», — приводит слова Воробьёва сайт КХЛ.
Напомним, в следующей игре «Металлург» 18 октября примет на своём льду «Автомобилист».
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