Брылин — о поражении «Динамо»: играли достаточно хорошо, чтобы хоть какие-то очки получить

Главный тренер минского «Динамо» Сергей Брылин прокомментировал домашнее поражение от «Металлурга» (1:3).

«Мы, как мне кажется, играли достаточно хорошо, чтобы хотя бы какие-то очки получить. К сожалению, эти небольшие детали, о которых мы говорили… Против очень быстрой, мастеровитой команды они сыграли главную роль в конце, когда мы пропустили второй гол.

Да, сегодня игра в большинстве не пошла, но магнитогорцы очень хорошо дей