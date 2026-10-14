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Брылин — о поражении «Динамо»: играли достаточно хорошо, чтобы хоть какие-то очки получить

Брылин — о поражении «Динамо»: играли достаточно хорошо, чтобы хоть какие-то очки получить
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Главный тренер минского «Динамо» Сергей Брылин прокомментировал домашнее поражение от «Металлурга» (1:3).

Фонбет Чемпионат КХЛ
14 октября 2026, среда. 19:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
1 : 3
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Гарднер (Пышкайло, Салыго) – 02:03 (5x5)     1:1 Фёдоров (Нечаев, Минулин) – 27:48 (5x5)     1:2 Ткачёв (Орехов, Михайлис) – 54:34 (5x5)     1:3 Исхаков (Ткачёв) – 59:46 (en)    

«Мы, как мне кажется, играли достаточно хорошо, чтобы хотя бы какие-то очки получить. К сожалению, эти небольшие детали, о которых мы говорили… Против очень быстрой, мастеровитой команды они сыграли главную роль в конце, когда мы пропустили второй гол.

Да, сегодня игра в большинстве не пошла, но магнитогорцы очень хорошо дей