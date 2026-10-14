Иван Демидов рискует лишиться водительских прав в Канаде из-за превышения скорости

Российский нападающий «Монреаль Канадиенс» Иван Демидов может лишиться водительских прав в Канаде из-за систематического превышения скорости. Согласно судебным документам, опубликованным канадским изданием TVA Nouvelles, адвокат 20-летнего российского хоккеиста обратился в высший суд Монреаля с просьбой аннулировать автоматическое признание вины.

В феврале 2026 года во время олимпийской паузы россиянин разогнался до 145 км/ч на автомагистрали в районе Труа-Ривьер. За это нарушение ему начислили три штрафных балла. 21 июля 2026 года Демидов был остановлен за рулём своего кроссовера Audi RS Q8 на автомагистрали Бонавентюр в Монреале. Он двигался со скоростью 111 км/ч на участке с ограничением в 70 км/ч.

Отмечается, что главная проблема заключается в том, что хоккеист имеет в Квебеке лишь временные (пробные) права. По местным законам обладателям таких прав разрешено накопить не более четырёх штрафных баллов, тогда как за два правонарушения Демидову суммарно грозит шесть баллов. Из-за этого Общество автострахования Квебека (SAAQ) уже направило хоккеисту уведомление о приостановке действия его водительского удостоверения до января 2027 года.

Сам Иван Демидов в показаниях под присягой заявил, что не согласен со скоростью, за