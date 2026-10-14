Результаты матчей КХЛ на 14 октября 2026 года

Сегодня, 14 октября, продолжился регулярный чемпионат Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027. Всего состоялось шесть встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей КХЛ на 14 октября 2026 года:

«Амур» – «Спартак» — 1:2;

«Салават Юлаев» – «Сибирь» — 2:4;

«Барыс» – «Автомобилист» — 4:1;

«Динамо» Мн – «Металлург» — 1:3;

«Шанхайские Драконы» – «Трактор» — 2:6;

ЦСКА – «Динамо» М — 1:0.

На данный момент турнирную таблицу Западной конференции возглавляет ЦСКА с 24 очками после 15 игр. Первое место на Востоке занимает «Металлург», набрав 27 очков в 17 матчах.

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027 продлится до 20 марта 2027 года. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2027 года. Команды, как и в прошлые годы, проведут по 68 матчей.