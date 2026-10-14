Результаты матчей ВХЛ на 14 октября 2026 года

Сегодня, 14 октября, прошли пять матчей OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Результаты матчей ВХЛ на 14 октября 2026 года:

«Барс» – «Динамо» СПб — 4:2;

«Нефтяник» – «СКА-ВМФ» — 2:1 Б;

«Рязань-ВДВ» – «Горняк-УГМК» — 5:3;

АКМ – «Челмет» — 4:2;

ХК «Калуга» – «Магнитка» — 3:1.

На данный момент сводную таблицу ВХЛ возглавляет «Нефтяник», набравший 24 очка в 16 матчах. Второе место занимает «Буран» с 22 очками после 14 встреч. Тройку замыкает АКМ (21 очко в 15 играх).

В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному в гостях со всеми командами лиги: всего по 58 матчей. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года и продлится 198 календарных дней. Плей-офф начнётся 22 марта.