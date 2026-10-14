Сегодня, 14 октября, прошли очередные матчи регулярного чемпионата OLIMPBET Молодёжной хоккейной лиги. Всего было сыграно две встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей МХЛ на 14 октября 2026 года:

«Алмаз» – «Мамонты Югры» — 2:4;

МХК «Спартак» – «Красная Машина Атлант» — 4:2.

«Золотой» дивизион Западной конференции возглавляет «Локо» с 16 очками после 10 игр. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимает «Ирбис», набравший 16 очков после 11 матчей.

Регулярный чемпионат продлится до 22 марта 2027 года. В сезоне-2026/2027 команды сыграют равное количество матчей в регулярке, каждая проведёт по 54 игры: 27 на своём льду и 27 на площадке соперника. 25 марта на Западе и 26 марта на Востоке стартуют матчи плей-ин. Плей-офф пройдёт со 2 апреля по 24 мая 2027 года.