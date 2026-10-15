Результаты матчей НХЛ на 15 октября 2026 года

В ночь на 15 октября прошли очередные матчи регулярного сезона-2026/2027 Национальной хоккейной лиги. Всего было сыграно две встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей НХЛ в ночь на 15 октября 2026 года:

«Вашингтон Кэпиталз» – «Монреаль Канадиенс» — 5:4;

«Колорадо Эвеланш» – «Даллас Старз» — 2:3 Б.

На данный момент турнирную таблицу Западной конференции возглавляет «Вегас Голден Найтс» с 12 очками после восьми игр. Первую строчку на Востоке занимает «Каролина Харрикейнз», набрав 13 очков в восьми матчах.

Регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги начался 29 сентября 2026 года и завершится 10 апреля 2027 года. Плей-офф НХЛ начнётся в апреле и завершится финальной серией в июне.