Расписание матчей ВХЛ на 15 октября 2026 года

Сегодня, 15 октября, пройдут шесть матчей OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Расписание матчей ВХЛ на 15 октября 2026 года (время московское):

15:00. «Сокол» – «Молот»;

15:00. «Металлург» Нк – «Торос»;

15:00. «Динамо-Алтай» – «Ижсталь»;

16:30. «Зауралье» – «Кристалл»;

17:00. «Рубин» – «Дизель»;

17:00. «Югра» – ХК «Тамбов».

На данный момент сводную таблицу ВХЛ возглавляет «Нефтяник», набравший 24 очка в 16 матчах. Второе место занимает «Буран» с 22 очками после 14 встреч. Тройку замыкает АКМ (21 очко в 15 играх).

В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному в гостях со всеми командами лиги: всего по 58 матчей. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года и продлится 198 календарных дней. Плей-офф начнётся 22 марта.