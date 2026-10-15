15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Расписание матчей ВХЛ на 15 октября 2026 года

Расписание матчей ВХЛ на 15 октября 2026 года
Комментарии

Сегодня, 15 октября, пройдут шесть матчей OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Расписание матчей ВХЛ на 15 октября 2026 года (время московское):

15:00. «Сокол» – «Молот»;
15:00. «Металлург» Нк – «Торос»;
15:00. «Динамо-Алтай» – «Ижсталь»;
16:30. «Зауралье» – «Кристалл»;
17:00. «Рубин» – «Дизель»;
17:00. «Югра» – ХК «Тамбов».

На данный момент сводную таблицу ВХЛ возглавляет «Нефтяник», набравший 24 очка в 16 матчах. Второе место занимает «Буран» с 22 очками после 14 встреч. Тройку замыкает АКМ (21 очко в 15 играх).

В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному в гостях со всеми командами лиги: всего по 58 матчей. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года и продлится 198 календарных дней. Плей-офф начнётся 22 марта.

Календарь ВХЛ сезона-2026/2027
Турнирная таблица ВХЛ сезона-2026/2027