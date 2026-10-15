Расписание матчей МХЛ на 15 октября 2026 года

Сегодня, 15 октября, пройдут очередные матчи регулярного чемпионата OLIMPBET Молодёжной хоккейной лиги. Всего запланировано семь встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей МХЛ на 15 октября 2026 года (время московское):

11:00. «Тайфун» – «Локо»;

12:00. «Амурские Тигры» – МХК «Спартак MAX»;

16:30. «Омские Ястребы» – «АКМ-Юниор»;

16:30. «Авто» – «Спутник»;

16:30. «Белые Медведи» – «Реактор»;

18:30. «Крылья Советов» – «Кузнецкие Медведи»;

19:00. «Академия Михайлова» – МХК «Динамо» СПб.

«Золотой» дивизион Западной конференции возглавляет «Локо» с 16 очками после 10 игр. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимает «Ирбис», набравший 16 очков после 11 матчей.

Регулярный чемпионат продлится до 22 марта 2027 года. В сезоне-2026/2027 команды сыграют равное количество матчей в регулярке: каждая проведёт по 54 игры: 27 на своём льду и 27 на площадке соперника. 25 марта на Западе и 26 марта на Востоке стартуют матчи плей-ин. Плей-офф пройдёт со 2 апреля по 24 мая 2027 года.