«Лада» — СКА: онлайн-трансляция матча КХЛ начнётся в 18:00 мск

Сегодня, 15 октября, в Тольятти на стадионе «Лада-Арена» состоится матч регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027, в котором местная «Лада» примет СКА. Встреча начнётся в 18:00 мск. В прямом эфире игру покажет «Кинопоиск». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Санкт-петербургская команда занимает восьмое место в Западной конференции. «Лада» расположилась на последней строчке в таблице Запада.

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027 продлится до 20 марта 2027 года. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2027 года. Команды, как и в прошлые годы, проведут по 68 матчей.