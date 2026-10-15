15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Лада — СКА: онлайн-трансляция матча КХЛ сезона-2026/2027 начнется в 18:00 мск

«Лада» — СКА: онлайн-трансляция матча КХЛ начнётся в 18:00 мск
Комментарии

Сегодня, 15 октября, в Тольятти на стадионе «Лада-Арена» состоится матч регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027, в котором местная «Лада» примет СКА. Встреча начнётся в 18:00 мск. В прямом эфире игру покажет «Кинопоиск». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 октября 2026, четверг. 18:00 МСК
Лада
Тольятти
Окончен
1 : 0
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Макаров (Чивилёв, Сафин) – 21:49 (5x4)    

Санкт-петербургская команда занимает восьмое место в Западной конференции. «Лада» расположилась на последней строчке в таблице Запада.

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027 продлится до 20 марта 2027 года. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2027 года. Команды, как и в прошлые годы, проведут по 68 матчей.