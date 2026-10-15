Маджио рассказал, как на него повлиял разговор с Козловым перед переходом в «Салават»

Нападающий «Салавата Юлаева» Мэттью Маджио заявил, что главный тренер Виктор Козлов стал одним из факторов его перехода в уфимский клуб.

— Был ли важным фактором для перехода в «Салавата» главный тренер Виктор Козлов? Ведь он легенда НХЛ.

— Да, он определённо стал важным фактором. Учитывая его карьеру, то, что я слышал о нём как о тренере, как он относится к игрокам… Все отзывались о нём только лучшим образом. Козлов пользуется большим уважением. Перед подписанием у меня был с ним телефонный разговор. Виктор Николаевич рассказал о команде, чего мне ожидать и чего он ждёт от меня, после этого разговора я почувствовал спокойствие и уверенность и уже не сомневался, что приехать в Россию — правильное решение, — сказал Маджио в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.