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Маджио рассказал, как на него повлиял разговор с Козловым перед переходом в «Салават»

Маджио рассказал, как на него повлиял разговор с Козловым перед переходом в «Салават»
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Нападающий «Салавата Юлаева» Мэттью Маджио заявил, что главный тренер Виктор Козлов стал одним из факторов его перехода в уфимский клуб.

— Был ли важным фактором для перехода в «Салавата» главный тренер Виктор Козлов? Ведь он легенда НХЛ.
— Да, он определённо стал важным фактором. Учитывая его карьеру, то, что я слышал о нём как о тренере, как он относится к игрокам… Все отзывались о нём только лучшим образом. Козлов пользуется большим уважением. Перед подписанием у меня был с ним телефонный разговор. Виктор Николаевич рассказал о команде, чего мне ожидать и чего он ждёт от меня, после этого разговора я почувствовал спокойствие и уверенность и уже не сомневался, что приехать в Россию — правильное решение, — сказал Маджио в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Полную версию эксклюзивного интервью с Мэттью Маджио читайте на «Чемпионате»: