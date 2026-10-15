Канадский форвард «Салавата» объяснил, что самое сложное для него в адаптации в России

Нападающий «Салавата Юлаева» Мэттью Маджио рассказал о сложностях в адаптации в России.

— Что самое сложное для тебя в адаптации в России?

— Язык, конечно же. Он очень-очень сложный. Все в команде стараются говорить со мной по-английски, даже русские ребята, а я пытаюсь выучить некоторые русские слова. Так что думаю, язык — это самая трудная часть адаптации. Но и разница во времени — тоже серьёзная проблема. Разница доходит и до девяти часов между поясами, так что это довольно тяжело. Но я постепенно привыкаю.

— Какие русские слова ты уже выучил?

— Пока не очень много (улыбается). «Нет», «спасибо», «привет» (Маджио произнёс их на русском. — Прим. «Чемпионата») — в основном базовые, чтобы самому справляться с какими-то бытовыми делами. Планирую выучить ещё, когда немного обустроюсь, привыкну к жизни здесь, появится время. Сейчас у нас вообще нет времени: выезды, игры. Но как только появится немного свободного времени, обязательно займусь языком серьёзнее, — сказал Маджио в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.