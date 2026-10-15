«В Канаде не могли поверить». Легионер КХЛ назвал стереотипы о России, которые разрушились

Нападающий «Салавата Юлаева» Мэттью Маджио высказался о стереотипах о России, о которых его предупреждали в Северной Америке.

— Существует много стереотипов о России. Какие стереотипы разрушились, когда ты приехал сюда? Или, может, этого ещё не произошло?

— Нет, думаю, уже произошло. Россия и СМИ в Канаде… Не знаю, как правильно это сформулировать… Из-за конфликта все в Канаде довольно сильно боятся Россию. Многие люди, когда я сказал, что еду в Россию, не могли поверить: «Ты серьёзно? Как ты вообще туда поедешь?»

Я старался и сам не создавать стереотипов, но всё, что мне рассказывали, каждый стереотип, который у меня был перед приездом, — всё это оказалось неверным. Все хотят, чтобы у меня всё получилось и всё было в порядке. Всё просто потрясающе.

— И ничего про медведей и водку?

— (улыбается) Водка — да, медведи — да, холод — да. Хотя пока что холод — это правда, здесь определённо холодно. Но я жил в Канаде, да и когда играл в Швеции, там тоже было очень холодно, так что в этом плане всё привычно. Однако в России определённо холоднее, чем там, где я жил и играл на родине.

— И это ещё даже не зима...

— (смеётся) О да, я знаю, готовлюсь! У меня уже готовы зимние ботинки, так что я с нетерпением жду зимы, — сказал Маджио в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.