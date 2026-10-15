«Этот парадокс бросается в глаза». Владимир Юрзинов высказался о тренерах в КХЛ

Бывший главный тренер сборной СССР Владимир Юрзинов-старший поделился мыслями по поводу перспективных российских тренеров.

– Меня радует, что в нашем хоккее растёт новая плеяда российских тренеров. Она отличается тем, что не требует себе каких-то особых условий и спокойно, без громких слов, делает своё дело. Ставит исторически близкий для нашей школы атакующий, скоростной хоккей, много внимания уделяет молодёжи, не боится давать им шансы. То есть работает на будущее нашего хоккея. Такой подход выгодно отличается от подхода некоторых тренеров-легионеров. Которые как раз работают в особых условиях, делают быструю ставку на своих соотечественников, им мало интересна перспектива российского хоккея. Результат – в турнирных таблицах. При этом пресса у нас в основном жалеет таких тренеров. Как и некоторые клубные руководители, которые не берегут своих специалистов, но создают тепличные условия для чужих. Этот парадокс бросается в глаза.

– Кто – в новой тренерской плеяде?

– В первую очередь назову Виктора Козлова и Андрея Козырева, у них уже накоплен определённый опыт и они начинают работать на тренерском классе. Также отличную заявку делают Алексей Исаков и Ярослав Люзенков. Можно назвать ещё несколько фамилий, но пока рано, — приводит слова Юрзинова Russia-Hockey.ru.