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«Я немного нервничал». Канадский хоккеист «Салавата» рассказал о встрече с Овечкиным

«Я немного нервничал». Канадский хоккеист «Салавата» рассказал о встрече с Овечкиным
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Нападающий «Салавата Юлаева» Мэттью Маджио заявил, что нервничал при первой встрече с капитаном «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным, с которым он познакомился во время выступлений за фарм-клуб в АХЛ.

— У тебя был шанс хотя бы пожать руку Овечкину, когда он приезжал на матч плей-офф АХЛ этой весной?
— Ну, я ездил в тренировочный лагерь «Вашингтона». Там я был с Овечкиным, Протасом… Да, мне удалось пообщаться с Алексом. Он очень приятный парень. Конечно, я немного нервничал, разговаривая с ним, потому что он такая легенда, но он был ко мне очень добр. Я очень благодарен за это, — сказал Маджио в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Полную версию эксклюзивного интервью с Мэттью Маджио читайте на «Чемпионате»: