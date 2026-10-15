Маджио: Москва превзошла все мои ожидания, но я люблю Уфу. Она идеальна

Нападающий «Салавата Юлаева» Мэттью Маджио поделился впечатлениями от российских городов и отметил Москву и Уфу.

— Ты в Москве уже во второй раз. Удалось посмотреть город? Что думаешь о нём в целом?

— Да, удалось. Москва прекрасна! Она превзошла все мои ожидания. Да и вся страна в целом очень красива. Я поражён зданиями, историей, культурой — всё на высшем уровне. Удалось побывать на Красной площади. Сегодня получилось её увидеть (интервью было записано за день до матча «Салавата» с ЦСКА. — Прим. «Чемпионата»), погулять там, это было действительно круто. В целом всё просто потрясающе.

— Можешь сравнить Москву с Уфой?

— Москва, очевидно, намного больше. Уфа — очень хороший город, я его люблю, считаю, что он идеален. Москва же кажется просто огромной, будто она бесконечна. Здесь много всего, что можно посмотреть и чем можно заняться… но я люблю Уфу (улыбается), — сказал Маджио в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.