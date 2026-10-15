«Вау». Маджио заявил, что болельщики «Салавата» нравятся ему больше, чем фанаты в Канаде

Канадский нападающий «Салавата Юлаева» Мэттью Маджио заявил, что любит российских болельщиков, которые поразили его своей страстью.

— Россия — очень хоккейная страна, а Канада — буквально родина хоккея. Заметил ли разницу в отношении к хоккею в здесь и в родной стране?

— Да, определённо. Конечно, и здесь, и на моей родине хоккей — это прежде всего спорт. В Канаде есть много отличных групп болельщиков, но сомневаюсь, что когда-либо видел фан-базу, которая нравилась бы мне так же сильно, как у «Салавата». Болельщики команды просто поразили меня своей страстью!

Не пойми меня неправильно, фанаты в Канаде по-своему великолепны, но вот эти кричалки, огромные плакаты, баннеры на разминке, люди, ждущие у автобуса… Я такого не ожидал. Это самое безумное, что я когда-либо видел, — то, насколько страстные болельщики здесь. Этот тип страсти отличается от того, что в Канаде, но перед такой публикой очень весело и приятно играть.

— Я был на матче «Салавата» с «Динамо» в Москве. Несмотря на то, что это была выездная встреча для вас, казалось, что болельщиков команд было примерно поровну. Это безумие.

— Да, я вообще не ожидал такого! Я даже не знал, что в Москве будут наши фанаты — это же два часа лёта от Уфы. Так что не ожидал, что будет хотя бы один человек — а у нас был целый сектор, с которого постоянно доносились скандирования и кричалки. Это открыло мне глаза: вау, эти болельщики действительно переживают за эту команду и этот клуб! И благодаря этому ты ещё сильнее хочешь выигрывать — ради фанатов, — сказал Маджио в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.