«Не видел настолько ловких рук». Экс-игрок «Айлендерс» оценил перспективы Жаровского в НХЛ

Нападающий «Салавата Юлаева» Мэттью Маджио высказался о будущем форварда Александра Жаровского.

— Веришь, что Жаровский сможет в будущем стать железным игроком команды НХЛ?

— Да, определённо! Он очень молод. Я провёл немало времени в лагерях НХЛ, на предсезонных матчах, играл со многими ребятами, которые курсируют между НХЛ и АХЛ, так что могу сказать: набор навыков Жаровского — особенный. Не знаю, видел ли когда-нибудь настолько мастеровитые руки. Этот парень очень умный, и он также отлично работает на сменах направления. Думаю, Алекс определённо может закрепиться в НХЛ и стать хорошим игроком уровня НХЛ. Мне интересно наблюдать за его ростом.

Думаю, это здорово, что мы играем вместе. Я могу научить его некоторым вещам, которые будут приносить пользу в Северной Америке, а он помогает мне лучше понимать и изучать местный хоккей. Так что это хорошо для нас обоих, — сказал Маджио в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.