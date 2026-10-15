Маджио назвал игрока КХЛ, который посоветовал ему переехать в лигу и перейти в «Салават»

Нападающий «Салавата Юлаева» Мэттью Маджио заявил, что защитник СКА Тревор Мёрфи повлиял на его решение перейти в КХЛ.

— Кто посоветовал тебе обратить внимание именно на «Салават»?

— Думаю, главным человеком, который подтолкнул меня к КХЛ, был Тревор Мёрфи из СКА. Я тренировался с ним летом, и он рассказывал о КХЛ, насколько там круто, насколько это сильная лига. Именно Тревор заинтересовал меня, обратил моё внимание на КХЛ и сказал, что «Салават» — отличное место.

Я списывался ещё с несколькими людьми. Например, с Русланом Исхаковым, мы с ним играли в одном звене в АХЛ, когда я выступал за «Бриджпорт», он говорил только хорошее. Егор Афанасьев тоже отзывался крайне позитивно. Все, с кем я обсуждал эту тему, говорили, что КХЛ — прекрасное место, так что это сделало решение о переезде намного более простым, — сказал Маджио в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.