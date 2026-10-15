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Легионер КХЛ: чувствую себя в России в бо́льшей безопасности, чем в Канаде или США

Легионер КХЛ: чувствую себя в России в бо́льшей безопасности, чем в Канаде или США
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Нападающий «Салавата Юлаева» Мэттью Маджио заявил, что чувствует себя в России более безопасно, чем в городах Северной Америки.

«Да, я немного нервничал. Переживал из-за людей здесь. Но с тех пор, как приехал, чувствую себя в России в бо́льшей безопасности, чем когда-либо в Канаде или США. Это показывает, насколько всё иначе, нежели показывают у меня на родине. Гуляя по улицам, я чувствую себя в безопасности. Люди очень дружелюбны и относятся ко мне с уважением», — сказал Маджио в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

23-летний канадский форвард перешёл в КХЛ летом 2026 года.

Полную версию эксклюзивного интервью с Мэттью Маджио читайте на «Чемпионате»:
«Все в Канаде довольно сильно боятся Россию». Откровенная беседа с легионером «Салавата»
Эксклюзив
«Все в Канаде довольно сильно боятся Россию». Откровенная беседа с легионером «Салавата»