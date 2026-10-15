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Экс-хоккеист «Айлендерс» ответил, сможет ли Овечкин побить рекорд Гретцки в этом сезоне

Экс-хоккеист «Айлендерс» ответил, сможет ли Овечкин побить рекорд Гретцки в этом сезоне
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Нападающий «Салавата Юлаева» Мэттью Маджио заявил, что капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в этом сезоне побьёт рекорд Уэйна Гретцки по голам с учётом плей-офф.

— Овечкину осталось 11 голов (уже 10. — Прим. «Чемпионата») до ещё одного рекорда — по количеству шайб в НХЛ с учётом плей-офф. Веришь, что Алекс сможет побить его в этом сезоне?
— Определённо. Овечкин всё ещё играет в большинстве, ему всё ещё дают разряжать его щелчок в касание — поэтому он будет забивать и дальше. Он делает это так долго, так что думаю, у него ещё есть порох в пороховницах, — сказал Маджио в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Полную версию эксклюзивного интервью с Мэттью Маджио читайте на «Чемпионате»:
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