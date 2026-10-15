«Это согревает душу». Легионер «Салавата» рассказал, в чём Россия лучше Канады

Нападающий «Салавата Юлаева» Мэттью Маджио рассказал, что ему больше нравится в России по сравнению с Канадой.

— Можешь в целом сравнить Россию и Канаду? В чём они похожи, в чём отличаются?

— Что касается сходств, люди везде очень дружелюбны, очень уважительно относятся к другим.

А различия… По тому, что я видел в России, могу сказать, что здесь чище, чем в Канаде, и на улицах гораздо больше людей. Кажется, каждый раз, когда я иду за продуктами — неважно, это вечер воскресенья или утро среды, — на улицах всегда есть люди, они всегда гуляют. Это согревает душу. В Канаде все просто ездят на машинах, поэтому не так много мест, где люди гуляют. Конечно, их много в центрах городов, но в России видишь гуляющих людей вообще везде. Создаётся сильное ощущение общности и культуры. Люди поют на улицах. Всё просто потрясающе, мне здесь очень нравится, — сказал Маджио в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.