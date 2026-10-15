«Это решение было лёгким». Мэттью Маджио рассказал, как велись переговоры с «Салаватом»

Нападающий «Салавата Юлаева» Мэттью Маджио рассказал, как велись переговоры с уфимским клубом.

— Расскажи подробнее о переговорах с «Салаватом». Как они проходили?

— Всё произошло довольно быстро. Всё лето я ждал предложения из НХЛ и долгое время думал, что получу контракт в Северной Америке. Но в итоге этого не случилось. После этого я стал рассматривать другие лиги: несколько команд в Германии, две — в Швейцарии, ещё несколько — в КХЛ. «Салавата» какое-то время вообще не было среди вариантов, но прямо перед тем, как я должен был подписать контракт в КХЛ, мой агент связался со мной и сказал, что Уфа готова сделать предложение. Всё, что я слышал об организации, о тренерском штабе, городе, болельщиках, стиле хоккея — это всё выглядело классно, так что я просто подумал, что это лучшее место для меня и я хочу провести здесь этот год. Это решение было лёгким, — сказал Маджио в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.