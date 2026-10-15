Маджио: цель моего приезда в «Салават» — побеждать. Хочу завоевать Кубок Гагарина с Уфой

Нападающий «Салавата Юлаева» Мэттью Маджио заявил, что его целью является завоевание Кубка Гагарина с уфимским клубом.

— У меня было интервью с Шелдоном этой весной, он сказал, что хочет привезти Кубок Гагарина в Уфу. На твой взгляд, способен ли «Салават» сделать это в нынешнем сезоне?

— Да, определённо. Я провёл пока только восемь матчей, так что не знаю всю лигу целиком, но по тому, что я видел, могу сказать, что впечатлён игрой и стилем «Салавата»: у нас очень быстрая и техничная команда, мы умеем давить на соперника и проводим крутые атаки, особенно в домашних матчах. За такой игрой приятно наблюдать, особенно когда наши болельщики находятся рядом и поддерживают нас. Кажется, что с их поддержкой мы играем ещё быстрее. Судя по тому, что я видел, понимаю: мы можем быть очень сильной командой.

Цель моего приезда в «Салават» — побеждать. Куда бы ты ни приехал, ты хочешь побеждать. И я хочу сделать всё возможное, чтобы помочь команде пройти далеко в плей-офф. Хочу пройти весь путь до самого конца и завоевать кубок. Знаю, что наша команда способна сделать это, — сказал Маджио в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.