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«Опасения определённо были». Канадский хоккеист «Салавата» — о переезде в Россию

«Опасения определённо были». Канадский хоккеист «Салавата» — о переезде в Россию
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Нападающий «Салавата Юлаева» Мэттью Маджио заявил, что у него были опасения перед переездом в Россию.

— Были ли у тебя опасения или страх по поводу переезда в Россию?
— Да, опасения определённо были. Не так много людей из Северной Америки приезжают в Россию, а разница в плане жизни просто кардинальная, сумасшедшая. Большинство людей мало что знали о стране, поэтому я доверился парням, с которыми обсуждал эту тему и которые говорили хорошие вещи. Так что да, я определённо нервничал перед приездом, но с тех пор, как я здесь… не могу поверить, насколько всё здорово! — сказал Маджио в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Полную версию эксклюзивного интервью с Мэттью Маджио читайте на «Чемпионате»:
«Все в Канаде довольно сильно боятся Россию». Откровенная беседа с легионером «Салавата»
Эксклюзив
«Все в Канаде довольно сильно боятся Россию». Откровенная беседа с легионером «Салавата»