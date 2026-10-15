«Опасения определённо были». Канадский хоккеист «Салавата» — о переезде в Россию

Нападающий «Салавата Юлаева» Мэттью Маджио заявил, что у него были опасения перед переездом в Россию.

— Были ли у тебя опасения или страх по поводу переезда в Россию?

— Да, опасения определённо были. Не так много людей из Северной Америки приезжают в Россию, а разница в плане жизни просто кардинальная, сумасшедшая. Большинство людей мало что знали о стране, поэтому я доверился парням, с которыми обсуждал эту тему и которые говорили хорошие вещи. Так что да, я определённо нервничал перед приездом, но с тех пор, как я здесь… не могу поверить, насколько всё здорово! — сказал Маджио в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.