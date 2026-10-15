«Почти как два разных вида спорта». Маджио сравнил хоккей в России и Канаде

Нападающий «Салавата Юлаева» Мэттью Маджио сравнил хоккей в России и Канаде и назвал ключевые отличия.

— Как, на твой взгляд, отличается хоккей в России и Канаде?

— О, он очень отличается. Почти как два разных вида спорта. Можно сравнить стиль хоккея здесь с футболом: много владения, много пасов, много мастерства и техники. Нет такой спешки: игроки спокойно входят в зону, кружат там, ищут пас, пытаются разыграть комбинацию. А в Северной Америке, особенно в АХЛ, стиль можно охарактеризовать как «север-юг» (вертикальный, прямолинейный и максимально агрессивный хоккей. — Прим. «Чемпионата»): катайся быстро, изо всех сил, забрось шайбу в зону, иди к воротам, становись на пятачок, подставляй клюшку, пытайся выцепить шайбу.

Да, стили игры в России и Америке совершенно разные. Оба великолепны, но мне очень нравится, как играют в КХЛ, — сказал Маджио в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.