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«О нём много говорят в Канаде». Маджио назвал игроков «Салавата», которые его удивили

«О нём много говорят в Канаде». Маджио назвал игроков «Салавата», которые его удивили
Комментарии

Нападающий «Салавата Юлаева» Мэттью Маджио назвал игроков уфимской команды, которые его удивили.

— Кто в команде тебя больше всего впечатлил или удивил?
— Конечно же, Ремпал! Какой же он классный игрок! Просто выдающийся парень.

Мой партнёр по звену Жаровский тоже впечатлил. О нём, о том, какой он особенный, много говорят у меня на родине, в Канаде, так что возможность просто играть с ним — это нечто уникальное. Сейчас ищем с ним «химию» на льду.

Шипачёв — опытный хоккеист, лидер и парень, который очень долго играет в КХЛ. Просто наблюдаю за его игрой и пытаюсь понять, что помогло ему стать настолько крутым и держаться на высоком уровне на протяжении стольких лет.

Наш вратарь Вязовой просто невероятен, — сказал Маджио в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Полную версию эксклюзивного интервью с Мэттью Маджио читайте на «Чемпионате»: