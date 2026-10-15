«Отстойно, ведь вы — хоккейная сверхдержава». Маджио — об отстранении сборной России

Нападающий «Салавата Юлаева» Мэттью Маджио высказался об отстранении сборной России от международных соревнований.

— Россия — главный соперник Канады в хоккее. Скажи, скучают ли люди в Канаде по сборной России на международных турнирах?

— О, очень сильно! Даже до приезда сюда мы с друзьями не раз говорили, как здорово, что в этом году была Олимпиада, но, конечно, без России это было не то. На таких турнирах мы хотим видеть матчи лучших против лучших. А ведь Россия — хоккейная сверхдержава, которая находится на одном уровне с Канадой и США. Швеция и Финляндия, конечно, тоже, но Россия — это хоккейный центр, мощь. Хочется видеть, как лучшие хоккеисты мира сражаются друг с другом.

Отстойно, что в последние годы мы не могли увидеть, на что по-настоящему способны русские парни. Капризов, Овечкин и другие ребята… Я скучаю по таким турнирам. Я же рос, смотря молодёжные чемпионаты мира, взрослые турниры. У Канады и России было так много крутых моментов! Я скучаю по таким матчам, их не хватает, — сказал Маджио в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.