Канадский форвард «Салавата» назвал российского игрока, который был его кумиром в детстве

Нападающий «Салавата Юлаева» Мэттью Маджио заявил, что нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби является идолом для многих детей в Канаде. Также канадский хоккеист отметил, что всегда был фанатом Павла Дацюка.

— Кто-то из них был твоим идолом в детстве? Или были другие парни?

— Кросби, думаю, идол каждого ребёнка в Канаде. После того как Сидни забил «золотой» гол на Олимпиаде в 2010 году, он идол для всех. Так что я бы назвал его.

А ещё Павел Дацюк. Он играл в «Детройте», а я жил в 20 минутах от Детройта, так что он был вторым для меня, — сказал Маджио в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.