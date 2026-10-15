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Канадский форвард «Салавата» назвал российского игрока, который был его кумиром в детстве

Канадский форвард «Салавата» назвал российского игрока, который был его кумиром в детстве
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Нападающий «Салавата Юлаева» Мэттью Маджио заявил, что нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби является идолом для многих детей в Канаде. Также канадский хоккеист отметил, что всегда был фанатом Павла Дацюка.

— Кто-то из них был твоим идолом в детстве? Или были другие парни?
— Кросби, думаю, идол каждого ребёнка в Канаде. После того как Сидни забил «золотой» гол на Олимпиаде в 2010 году, он идол для всех. Так что я бы назвал его.

А ещё Павел Дацюк. Он играл в «Детройте», а я жил в 20 минутах от Детройта, так что он был вторым для меня, — сказал Маджио в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Полную версию эксклюзивного интервью с Мэттью Маджио читайте на «Чемпионате»:
«Все в Канаде довольно сильно боятся Россию». Откровенная беседа с легионером «Салавата»