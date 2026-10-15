Экс-игрок «Айлендерс» рассказал, расстроился ли, когда Овечкин побил рекорд Гретцки

Нападающий «Салавата Юлаева» Мэттью Маджио заявил, что был рад тому, что капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки по голам в матче с его бывшим клубом «Нью-Йорк Айлендерс».

— В прошлом году Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки — канадский рекорд. Ты расстроился, когда он это сделал?

— Нет, совсем нет! Я думаю, все в Канаде были очень рады за него. В детстве ты либо фанат Кросби, либо фанат Овечкина. Уверен, что в России тоже есть что-то такое. Он так много сделал для хоккея и дал мощный импульс игре, позволив ей вырасти до того уровня, на котором она сейчас находится… Так что нет, я не расстроился. Рекорды для того и созданы, чтобы их бить. Мы все были очень рады видеть, как этот рекорд пал, — сказал Маджио в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.