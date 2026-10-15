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Экс-игрок «Айлендерс» рассказал, расстроился ли, когда Овечкин побил рекорд Гретцки

Экс-игрок «Айлендерс» рассказал, расстроился ли, когда Овечкин побил рекорд Гретцки
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Нападающий «Салавата Юлаева» Мэттью Маджио заявил, что был рад тому, что капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки по голам в матче с его бывшим клубом «Нью-Йорк Айлендерс».

— В прошлом году Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки — канадский рекорд. Ты расстроился, когда он это сделал?
— Нет, совсем нет! Я думаю, все в Канаде были очень рады за него. В детстве ты либо фанат Кросби, либо фанат Овечкина. Уверен, что в России тоже есть что-то такое. Он так много сделал для хоккея и дал мощный импульс игре, позволив ей вырасти до того уровня, на котором она сейчас находится… Так что нет, я не расстроился. Рекорды для того и созданы, чтобы их бить. Мы все были очень рады видеть, как этот рекорд пал, — сказал Маджио в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Полную версию эксклюзивного интервью с Мэттью Маджио читайте на «Чемпионате»: