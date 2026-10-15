Канадский хоккеист КХЛ: мне очень нравится в России, я влюбился в страну!

Нападающий «Салавата Юлаева» Мэттью Маджио заявил, что влюбился в Россию с первых дней пребывания в стране.

— Ты в России всего около месяца — пока не так долго, но всё же как тебе жизнь здесь?

— Мне очень нравится в России, я влюбился в страну! Мне нравится, насколько всё чисто. Я чувствую себя в безопасности, гуляя по городу. Люди здесь очень дружелюбны. Болельщики «Салавата» — невероятные, ничего подобного я раньше не видел: столько поддержки, столько любви и благодарности. Это просто потрясающе. Я не ожидал такой безумной поддержки, это просто сносит крышу.

Еда тоже очень хорошая. Все города такие классные, по ним приятно гулять. Я просто отлично провожу время, познавая культуру и пытаясь понять, какова она — жизнь в России, — сказал Маджио в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.