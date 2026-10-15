«Спасибо, что терпите меня». Канадский хоккеист «Салавата» обратился к болельщикам уфимцев

Нападающий «Салавата Юлаева» Мэттью Маджио обратился к болельщикам уфимского клуба.

— Последний вопрос: что бы ты хотел сказать болельщикам «Салавата»?

— Спасибо, что так тепло приняли меня! Ваша поддержка невероятна. Я ценю все добрые слова и поддержку, которую получаю. Искренне благодарен и горд, что у меня есть возможность играть перед такими болельщиками. Как я уже говорил, вы — лучшие фанаты, которых я когда-либо видел в своей жизни.

Спасибо, что помогаете мне привыкнуть к жизни в России. Это определённо непросто, здесь совершенно другой стиль хоккея, но спасибо, что терпите меня, пока я адаптируюсь. Я с нетерпением жду каждой возможности сыграть перед вами в течение всего нынешнего сезона и, надеюсь, ещё многих лет после этого. Уфа — это то место, где я хочу быть, где хочу играть. Место, которое надеюсь однажды назвать домом. Так что я очень рад и взволнован. Я в восторге от нашей команды, она меня воодушевляет. Я очень рад и с большим энтузиазмом смотрю в будущее — что буду всё больше привыкать к КХЛ, понимать лигу в целом и лучше узнавать наш город. И, надеюсь, в конце концов мы сможем выиграть Кубок и привезти его обратно в Уфу, — сказал Маджио в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.